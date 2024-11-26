У Рівненській області водій-технік Державної прикордонної служби України вирішив ухилитися від служби, замовивши для своєї матері фальшиву довідку про інвалідність.

Про це йдеться у вироку, який Зарічненський районний суд Рівненської області ухвалив 18 листопада.

Як це сталося

Згідно з матеріалами справи, на початку року чоловік скористався платформою Darknet, щоб замовити підроблені документи про інвалідність II групи для матері. За фальшиву довідку дівчина обвинуваченого переказала 7 тисяч доларів у криптовалюті. У лютому військовослужбовець отримав підробку і 28 числа того ж місяця подав документи до свого підрозділу. У них йшлося, що мати потребує постійного догляду через стан здоров'я. Однак спроба уникнути служби провалилася: порушника викрили, а в його проханні про звільнення відмовили.

Рішення суду

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину, висловив каяття та пообіцяв більше не вчинити подібного. Його засудили до п'яти років позбавлення волі за спробу ухилення від військової служби через підробку документів. Утім, покарання замінили на один рік випробувального терміну.

Рішення суду поки не набуло законної сили. Протягом 30 днів після оголошення вироку його можна оскаржити в апеляційному порядку.

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