В Ровенской области водитель-техник Государственной пограничной службы Украины решил уйти от службы, заказав для своей матери фальшивую справку об инвалидности.

Об этом говорится в приговоре , который Заречненский районный суд Ровенской области вынес 18 ноября.

Как это произошло

Согласно материалам дела, в начале года мужчина воспользовался платформой Darknet, чтобы заказать поддельные документы об инвалидности II группы для матери. За фальшивую справку девушка обвиняемого перевела 7 тысяч долларов в криптовалюте. В феврале военнослужащий получил подлог и 28 числа того же месяца подал документы в свое подразделение. В них говорилось, что мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья. Однако попытка избежать службы провалилась: нарушителя разоблачили, а в его просьбе об увольнении отказали.

Решение суда

На судебном заседании мужчина признал свою вину, выразил раскаяние и пообещал больше не совершить подобного. Его приговорили к пяти годам лишения свободы за попытку уклонения от военной службы из-за подделки документов. Впрочем, наказание было заменено на один год испытательного срока.

Решение суда пока не вступило в законную силу. В течение 30 дней после вынесения приговора его можно обжаловать в апелляционном порядке.

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