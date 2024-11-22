У Дрогобичі Львівської області суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, пише ТСН. У документі зазначається, що чоловік отримав два роки умовного покарання за статтею 336 Кримінального кодексу України.

суд

Згідно з матеріалами справи, ще у березні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. У червні, після того як його старшій доньці виповнилося 18 років, дільничий поліцейський особисто доставив чоловіка до територіального центру комплектування. Там йому вручили повістку на наступний день.

Однак чоловік відмовився підписувати документ і пояснив це страхом за своє життя. Він заявив, що проживає один в однокімнатній квартирі, а його колишня дружина, з якою він розлучився у 2015 році, виховує трьох дітей та отримує від нього аліменти. Відстрочку він офіційно не оформлював.

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На суді чоловік повністю визнав свою провину. Суд врахував його обставини, включно з наявністю трьох дітей, та виніс вирок: два роки іспитового терміну. У рішенні суду зазначено, що чоловік свідомо ухилився від виконання обов’язку, передбаченого законом, але, зважаючи на його визнання провини та сімейний стан, обмежився умовним покаранням.

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