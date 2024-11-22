Не хотел идти в армию, потому что имеет троих детей и боится за свою жизнь.

В Дрогобыче Львовской области суд вынес приговор уклонившемуся от мобилизации мужчине.

Об этом говорится в приговоре Дрогобычского горрайонного суда Львовской области, пишет ТСН. В документе отмечается, что мужчина получил два года условного наказания по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Согласно материалам дела, еще в марте 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе. В июне, после того, как его старшей дочери исполнилось 18 лет, участковый полицейский лично доставил мужчину в территориальный центр комплектования. Там ему вручили повестку на следующий день.

Однако мужчина отказался подписывать документ и объяснил это страхом своей жизни. Он заявил, что проживает один в однокомнатной квартире, а его бывшая жена, с которой он развелся в 2015 году, воспитывает троих детей и получает от него алименты. Отсрочку он официально не оформлял.

На суде мужчина полностью признал свою вину. Суд учел его обстоятельства, включая наличие трех детей, и вынес приговор: два года испытательного срока. В решении суда указано, что мужчина сознательно уклонился от исполнения долга, предусмотренного законом, но ввиду его признания вины и семейного положения ограничился условным наказанием.

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