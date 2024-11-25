Ця допомога більш відома як соціальна пенсія за віком.

Не всі українці можуть отримати традиційну пенсію через відсутність необхідного стажу, але для таких осіб передбачена соціальна допомога, яка може бути надана при досягненні 65 років.

Про це інформують у Дії.

Умови нарахування соціальної пенсії

Якщо у вас немає достатнього стажу для отримання стандартної пенсії, з 65 років ви можете претендувати на соціальну пенсію. Її розмір визначається між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня) і середньомісячним доходом на одного члена родини за останні шість місяців. Водночас максимальна сума допомоги не може перевищити 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що на сьогодні становить 3 028 гривень.

Важливо, що соціальна пенсія для осіб без стажу переглядається кожних півроку, враховуючи зміни в доходах та майновому стані.

Коли соціальна пенсія не призначається?

Існують випадки, коли соціальна пенсія за віком не призначається:

Якщо особа вже отримує пенсію або доходи від роботи чи іншої діяльності.

Якщо члени сім'ї здійснили покупку чи оплату послуг на суму понад 50 000 гривень протягом року до звернення за допомогою.

Якщо середній дохід на одну людину в сім'ї за останні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Якщо під час перевірки виявлено додаткові джерела доходу, не зазначені в декларації (наприклад, оренда нерухомості або заробіток непрацевлаштованих членів родини).

Якщо у власності особи або її родини є додаткове житло, площа якого перевищує встановлені норми, або кілька автомобілів.

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