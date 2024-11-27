Національний банк України розпочав процес виведення з обігу низки гривневих банкнот, випущених у період з 2003 по 2007 роки.

Як повідомили у НБУ, процес вилучення стартував 1 листопада 2024 року і стосується банкнот номіналами 50 та 200 гривень. Заміна цих грошей відбуватиметься поступово, під час звичних розрахунків, тож українцям не потрібно буде спеціально їх обмінювати.

Згідно з повідомленням НБУ, старі купюри залишатимуться дійсними для використання в розрахунках, але вже з 1 листопада 2024 року банки припинять видачу цих банкнот. Вони не потраплятимуть до готівкового обігу і не будуть доступні для видачі через каси банків, інкасаторські компанії та підприємства, що займаються обробкою готівки. Всі банкноти номіналами 50 та 200 грн старого зразка, які надійдуть до банків, будуть вилучені та передані до Національного банку для утилізації.

Метою цього процесу є підвищення якості готівки в обігу. Виведення з обігу старих банкнот дозволить оновити грошову масу, зробивши її більш надійною та сучасною. Замість старих банкнот буде використовуватися нові зразки, випущені з 2014 року і пізніше.

Цей процес є частиною більш широкої кампанії НБУ, яка вже включає вилучення з обігу інших купюр. Зокрема, з 1 жовтня 2020 року були виведені монети номіналом 1 та 2 гривні, а з 1 січня 2023 року – банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 грн, випущені до 2007 року. Також, з 1 серпня 2024 року вилучено банкноти номіналом 500 грн старого зразка.

У результаті цих змін банкнотно-монетна система гривні міститиме лише сучасні грошові знаки, що підвищить її якість і забезпечить надійність національної валюти.

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