Национальный банк Украины начал процесс выведения из обращения ряда гривневых банкнот, выпущенных в период с 2003 по 2007 годы.

Как сообщили в НБУ, процесс изъятия стартовал 1 ноября 2024 года и касается банкнот номиналами 50 и 200 гривен. Замена этих денег будет происходить постепенно, во время привычных расчетов, так что украинцам не нужно будет специально их обменивать.

Согласно сообщению НБУ, старые купюры будут оставаться действительными для использования в расчетах, но уже с 1 ноября 2024 года банки прекратят выдачу этих банкнот. Они не будут попадать в наличный оборот и не будут доступны для выдачи через кассы банков, инкассаторские компании и предприятия, занимающиеся обработкой наличных. Все банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца, которые поступят в банки, будут изъяты и переданы Национальному банку для утилизации.

Целью этого процесса является повышение качества наличных денег в обращении. Вывод из оборота старых банкнот позволит обновить денежную массу, сделав ее более надежной и современной. Вместо старых банкнот будут использоваться новые образцы, выпущенные с 2014 года и позже.

Этот процесс является частью более широкой кампании НБУ, которая уже включает изъятие из оборота других купюр. В частности, с 1 октября 2020 были выведены монеты номиналом 1 и 2 гривны, а с 1 января 2023 - банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн, выпущенные до 2007 года. Также с 1 августа 2024 года изъяты банкноты номиналом 500 грн старого образца.

В результате этих изменений банкнотно-монетная система гривни будет содержать только современные денежные знаки, что повысит ее качество и обеспечит надежность национальной валюты.

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