З початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, за даними ООН, загинули більше 12 тисяч українців.

Так, за даними ООН з 2022 року загинули понад 12 тисяч мирних громадян України та більше 26 тисяч було поранено.

Проте це офіційна статистика, реальне число загиблих набагато більше, наразі назвати точні дані важко через окупацію територій.

Загалом більше ніж тисячу днів повномасштабної війни найкривавішим ударом рф – удар по драматичному театру у Маріуполі 16 березня, де перебували мирні жителі.

У даний момент точне число жертв невідома та на жаль навряд вже буде встановлена - окупанти знесли будівлю.

Відомо, що офіційна влада Маріуполя припускала, що загинути могли у той день близько 300 людей.

1 та 29 березня окупанти вдарили по адмінбудівлях у Харкові та Миколаєві.

У Харкові через атак ворогау загинуло 29 осіб та 35 постраждали, у Миколаєві – 37 загиблих та 36 постраждалих.

8 квітня загарбники вдарили по залізничному вокзалу у Краматорську ракетою «Точка-У» із касетними боєприпасами.

На початку 2023 року росіяни нанесли ракетний удар по Дніпру - обрушилися два під'їзди багатоповерхового житлового будинку. Загинуло 46 людей, 80 постраждали.

28 квітня дві російські ракети Х-101 влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок в Умані, загинуло 24 особи, 17 поранено.

У березні 2024 року російські війська два рази атакували житлові будинки в Одесі, 2 березня загинуло 12 людей, 15 березня – 21, більше 80 було поранено.

18 листопада через удар ворога по Одесі балістикою загинули 10 людей, десятки поранено.

Джерело: slovoidilo.

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