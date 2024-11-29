Збройні сили України активно використовують на полі бою роботизованих собак, дізнайтеся, що відомо про ці бойові машини.

Йдеться про Brit Alliance Dog (BAD.2), які поставила для ЗСУ британська компанія.

У кінці серпня українські захисники мали близько тридцяти штук таких роботів.

BAD.2, другого покоління – безпілотний наземний апарат на чотирьох «лапах», вони забезпечують стабільність та мобільність у подоланні перешкод та нерівних поверхонь.

Робот-собака керується дистанційно оператором (на відстані до 3,5 км), може працювати протягом п'яти годин та пересуватися зі швидкістю близько 15 км на годину.

Роботи-собаки Brit Alliance Dog використовують для широкого спектру військових завдань.

Роботи можуть доставляти вантажі на лінії зіткнення, до десяти кілограм, наприклад боєприпаси або медикаменти.

BAD.2 виконують різні розвідувальні функції на полі бою під час російсько-української війни.

Робот Brit Alliance Dog покритий камуфляжем від німецької компанії Concamo - це робить неможливим виявлення робота візуально, за допомогою тепловізора.

Виконання завдань роботами знижує ризики для українських захисників, також робот безшумний, може записувати відео та звук.

Ціна такого робота-собаки починається від 4,4 тисяч до 8,9 тисяч доларів залежно від модифікації.

Джерело: slovoidilo.

Останні новини України:

Військовий експерт розповів, яке стратегічне завдання поставили перед військами Росії.

Головні причини відступу ЗСУ: військовий експерт розповів, через що не вдається тримати фронт.

Новий виклик для ЗСУ: експерт розповів, як російські дрони навчилися ухилятися від атак.