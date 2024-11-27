Ніч з 26 на 27 листопада в Україні стане найхолоднішою цього тижня, зниження температури очікується до -11°C у деяких регіонах.

РБК-Україна пише, що за словами синоптика Наталки Діденко, це похолодання охопить більшу частину країни, особливо північні області, Вінниччину та Черкащину. Так, у північних областях та на Вінниччині температура повітря опуститься до -4…-9°C, а на Чернігівщині можливе падіння температури до -11°C. На решті території, зокрема в центральних та східних областях, температура буде варіюватися від -1°C до -4°C, з деякими плюсовими показниками в південних і західних регіонах.

27 листопада вдень температура коливатиметься від -2°C до +4°C. У західних областях можна очікувати прогрів до +4…+7°C, а на Закарпатті та південному Криму температура підніметься до +7…+9°C. Проте опади будуть малоймовірні в більшості областей, окрім заходу країни, де можливий невеликий дощ, а на півночі та Вінниччині – мокрий сніг.

Однією з головних проблем на дорогах 27 листопада можуть стати тумани, які знизять видимість до 300-500 метрів, тому водіям варто бути обережними на дорогах.

У Києві також очікується холодна ніч: температура впаде до -5…-8°C, а вдень у столиці буде близько 0…-2°C, що робить цю ніч найхолоднішою цього тижня. У Києві також не прогнозується значних опадів, проте ймовірність мокрого снігу в денний час залишається. Після холодної ночі синоптики обіцяють поступове підвищення температури в найближчі дні.

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