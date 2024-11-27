Ночь с 26 на 27 ноября в Украине станет самой холодной на этой неделе, понижение температуры ожидается до -11°C в некоторых регионах.

РБК-Украина пишет, что, по словам синоптика Наталки Диденко, это похолодание охватит большую часть страны, особенно северные области, Винницкую и Черкасскую. Так, в северных областях и Винницкой области температура воздуха опустится до -4…-9°C, а на Черниговщине возможно падение температуры до -11°C. На остальной территории, в частности в центральных и восточных областях, температура будет варьироваться от -1°C до -4°C, с некоторыми плюсовыми показателями в южных и западных регионах.

27 ноября днем ​​температура будет колебаться от -2 до +4°C. В западных областях можно ожидать прогрев до +4…+7°C, а в Закарпатье и южном Крыму температура поднимется до +7…+9°C. Однако осадки будут маловероятны в большинстве областей, кроме запада страны, где возможен небольшой дождь, а на севере и Винницкой – мокрый снег.

Одной из главных проблем на дорогах 27 ноября могут стать туманы, которые снизят видимость до 300-500 метров, поэтому водителям следует осторожничать на дорогах.

В Киеве также ожидается холодная ночь: температура упадет до -5...-8°C, а днем ​​в столице будет около 0...-2°C, что делает эту ночь самой холодной на этой неделе. В Киеве также не прогнозируются значительные осадки, однако вероятность мокрого снега в дневное время остается. После прохладной ночи синоптики обещают постепенное повышение температуры в ближайшие дни.

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