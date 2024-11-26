Прогноз погоди на наступний тиждень в Україні обіцяє холодну погоду з дощами та мокрим снігом, а також підвищену ймовірність туманів.

Зараз наступного тижня, з 25 листопада по 1 грудня, в Україні очікується похолодання, з можливими опадами та туманами в різних регіонах.

Про це інформує Meteoprog.

У понеділок, 25 листопада, опадів не очікується по всій країні. Вночі та вранці в центральних і південних приміщеннях можливий туман. Вітер північний на південному сході, південно-східний на заході, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від -6 до -1°C, вдень від -2 до +3°C, на заході — +3...+8°C.

У вівторок, 26 листопада, більшість регіонів залишаються без опадів, але на крайньому сході та в Криму вдень можливий невеликий мокрий сніг. Вітер змінний, 3-8 м/с, на заході південно-східний з поривами до 12 м/с. Температура вночі -7...-2°C, вдень -2...+3°C, на заході країни +4...+9°C.

У середу, 27 листопада, на заході країни вночі можливий невеликий дощ із мокрим снігом. Вітер змінний, 3-8 м/с. Температура вночі коливатиметься від -1 до -6°C, вдень від -1 до +4°C, на заході вночі 0...+5°C, вдень +3...+8°C.

У четвер, 28 листопада, на півночі вночі пройдуть невеликі сніги та мокрий сніг. Вдень на заході — дощ з мокрим снігом. Вітер на заході південний, 5-10 м/с, на решті території змінний, 3-8 м/с. Температура вночі від -3 до +2°C, вдень від +1 до +6°C, в Криму до +8°C.

У п'ятницю, 29 листопада, на заході та в північних, Одеській і частково центральних очікуються дощі з мокрим снігом. Вітер південний, на заході — змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура вночі від -2 до +3°C, вдень від +1 до +6°C, на півдні та в Криму +5...+10°C.

У суботу, 30 листопада, дощі з мокрим снігом у центральних, південних і західних приміщеннях. Вночі та вранці — туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від -1 до +4°C, вдень від 0 до +5°C, у центральних і південних областях від +6 до +11°C.

У неділю, 1 грудня, на південно-західних територіях очікуються дощі з мокрим снігом. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у південних та центральних поривах до 20 м/с. Температура вночі від -1 до +4°C, вдень від +1 до +6°C, на півдні та в Криму +4...+9°C.

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