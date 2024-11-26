Прогноз погоды на предстоящую неделю в Украине обещает холодную погоду с дождями и мокрым снегом, а также повышенную вероятность туманов.

Сейчас на следующей неделе, с 25 ноября по 1 декабря, в Украине ожидается похолодание с возможными осадками и туманами в разных регионах.

Об этом сообщает Meteoprog.

В понедельник, 25 ноября, осадков не ожидается по всей стране. Ночью и утром в центральных и южных помещениях возможен туман. 6 до -1°C, днем ​​от -2 до +3°C, на западе +3...+8°C.

Во вторник, 26 ноября, большинство регионов остаются без осадков, но на крайнем востоке и в Крыму днем ​​возможен небольшой мокрый снег. Ветер переменный, 3-8 м/с, на западе юго-восточный с порывами до 12 м/с. Температура ночью -7...-2°C, днем ​​-2...+3°C, на западе страны +4...+9°C.

В среду, 27 ноября, на западе страны ночью возможен небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер переменный, 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться от -1 до -6°C, днем ​​от -1 до +4°C, на западе ночью 0...+5°C, днем ​​+3...+8°C.

В четверг, 28 ноября, на севере пройдут небольшие снега и мокрый снег. Днем на западе дождь с мокрым снегом. Ветер на западе южный, 5-10 м/с, на остальной территории переменный, 3-8 м/с. Температура ночью от -3 до +2°C, днем ​​от +1 до +6°C, в Крыму до +8°C.

В пятницу, 29 ноября, на западе и северных, Одесской и частично центральных ожидаются дожди с мокрым снегом. Ветер южный, на западе переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью от -2 до +3°C, днем ​​от +1 до +6°C, на юге и в Крыму +5...+10°C.

В субботу 30 ноября дожди с мокрым снегом в центральных, южных и западных помещениях. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от -1 до +4°C, днем ​​от 0 до +5°C, в центральных и южных областях от +6 до +11°C.

В воскресенье, 1 декабря, на юго-западных территориях ожидается дождь с мокрым снегом. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и центральных порывах до 20 м/с. Температура ночью от -1 до +4°C, днем ​​от +1 до +6°C, на юге и в Крыму +4...+9°C.

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