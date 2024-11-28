Ворожа армія вранці 28 листопада завдала нового масованого удару по Україні, відомо, куди цілились росіяни.

Рух ворожих ракет фіксували на півночі, сході, півдні та в центрі України, також російські ракети долетіли до західних областей.

Близько 4:30 Повітряні сили повідомили, що рф підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), також було зафіксовано зліт семи бортів, які здійснили пуски ракет.

Були пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

Вранці 29 листопада у багатьох регіонах України лунали вибухи.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ворог знову цілився на українську енергетику.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні", - повідомив він.

"Укренерго" повідомило, що в Україні запровадили аварійні відключення світла у зв'язку з масованою атакою ворога.

Екстрені відключення світла можуть тривати до 20:00, – інформує гендиректор YASNO.

Але він додав, що це лише прогноз, ситуація в енергосистемі складна.

В Івано-Франківській та Хмельницькій областях введено екстрені відключення світла після атаки по енергетичних об'єктах, повідомила місцева влада.

У Львівській області більше півмільйона абонентів без світла, повідомила місцева влада.

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив про "прильоти" у місті, частина міста залишилася без світла, не працює електротранспорт.

У Волинській області без світла близько 215 тисяч абонентів, критичну інфраструктуру заживили від генераторів.

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