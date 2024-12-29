У кожної господині є свій улюблений рецепт лінивих голубців, але цей варіант приготування точно стане вашим фаворитом!

Лінивий голубець у вигляді пирога за рецептом Тетяни Литвинової — це смачна і ситна страва, яку можна приготувати без зайвих труднощів.

Щоб приготувати лінивий голубець, вам знадобляться такі інгредієнти: капуста - 1 шт (700 г), морква - 200 г, цибуля - 200 г, рис - 50 г, фарш - 500 г, томатний соус - 200 г, сухий часник - 1 ч.л., сіль - 1,5 ч.л., коріандр - 1 ч.л., сметана - 100 г, часник - 2 зубчики.

Почати приготування потрібно з капусти. Обираємо середній качан, обриваємо з нього верхні листки та загортаємо капустину в плівку. Ставимо в мікрохвильовку на середню потужність на 15 хвилин.

Поки капуста готується, можна зайнятися приготуванням начинки для голубців. Спочатку дрібно нарізаємо цибулю та часник і обсмажуємо їх на вершковому маслі до золотистого кольору. Потім натираємо моркву на дрібній тертці та додаємо її до цибулі. Далі додаємо фарш. Важливо ретельно обсмажити м'ясо, щоб воно стало рівномірно рум'яним. Після цього додаємо відварений рис.

Не забувайте про спеції! Обов’язково додайте сушений коріандр та трохи часнику для аромату. Для пікантності можна ввести томатний соус. Все ретельно змішуємо і пробуємо на смак, не забуваючи додати сіль.

Коли капуста готова, акуратно розрізаємо плівку, щоб не обпектися. Далі викладаємо капусту так, щоб листя звисали з бортиків форми. Це дозволить пізніше загорнути їх. Обрізаємо товсті стебла листя, щоб вони не заважали. Наступним етапом є викладання начинки. Розподіляємо її по всій площі форми, потім загортаємо капусту так, щоб нічого не витікало, а страва тримала форму. Поверх начинки знову викладаємо капустяні пелюстки, загортаючи їх краями вниз, щоб закрити всю начинку.

Далі готуємо соус для запікання. У глибокій чашці змішуємо сметану з томатним соусом, додаємо сіль та добре перемішуємо. Останнім кроком буде змащення цією сумішшю лінивого голубця.

Тепер можна відправляти форму в розігріту до 180°C духовку. Запікаємо лінивий голубець близько 45 хвилин, поки не утвориться рум’яна скоринка. Коли лінивий голубець готовий - подавайте його гарячим з ложкою сметани.

Тетяна Литвинова запевняє, що лінивий голубець вийде не тільки дуже смачним, але й корисним, оскільки всі інгредієнти збалансовані за білками, жирами і вуглеводами.

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