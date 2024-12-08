За даними слідства, увечері підліток облив двері тягової підстанції легкозаймистою рідиною і підпалив їх.

В Одесі затримали підлітка, який намагався залишити місто без електрики.

Про інцидент повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області 4 грудня.

15-річний хлопець намагався підпалити підстанцію, сподіваючись на винагороду. Натомість йому загрожує покарання у вигляді ув'язнення.

За даними слідства, увечері підліток облив двері тягової підстанції легкозаймистою рідиною і підпалив їх. Пожежу помітили сусіди та швидко загасили. На щастя, ніхто не постраждав. Хлопець був затриманий на місці, де він фотографував подію для свого куратора.

Поліція порушила кримінальне провадження за фактом пошкодження об'єкта енергетики. Якщо його провину доведуть, він може бути направлений до спеціальної виховної установи на строк до трьох років. Правоохоронці закликають громадян бути обережними з підозрілими пропозиціями в соцмережах.

«Ті, хто пропонує підпалити чужі авто чи інші об’єкти, вербують людей для участі у злочинах, обіцяючи їм гроші. Після виконання завдань ці куратори часто починають погрожувати насильством, шантажуючи розповсюдженням інформацію про скоєний злочин, якщо не буде виконано наступне завдання», — наголошують у поліції.

Також Politeka писала про те, що з настанням холодів загрози тривалих відключень електроенергії та тепла стають реальністю.