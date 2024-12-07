Майже через два роки після виходу в ефір п'ятого сезону детективного серіалу BBC «Страйк» Том Берк та Холлідей Грейнджер повернулися в ролях Корморана Страйка та Робін Еллакотт, і є кілька перших кадрів, що підтверджують це.

На знімках серіалу «Страйк» дует знову постає в образах: на одному зі знімків Корморан і Робін йдуть пліч-о-пліч вулицею, освітленою різдвяними вогнями.

Ми поки не знаємо, коли вийдуть нові епізоди серіалу «Страйк», але з огляду на очевидну святкову обстановку ми припускаємо, що вони з'являться на BBC One та BBC iPlayer наприкінці цього року.

Зйомки нового сезону серіалу «Страйк», заснованого на шостому романі серії Джоан Роулінг, що пишуть під псевдонімом Роберт Гелбрейт, розпочалися цього року в лютому.

У той же час був опублікований синопсис нового випуску, в якому йдеться: «Коли в офісі з'являється схвильована, розпатлана Еді Ледвелл, благаючи поговорити з нею, приватний детектив Робін Еллакотт не знає, як реагувати на ситуацію, що склалася.

«Соавтор популярного мультфільму «Чорнільне серце», Еді зазнає переслідувань з боку таємничої інтернет-персони, яка ховається під псевдонімом Аномія.

У новому сезоні серіалу «Страйк» до Берка і Грейнджера приєднаються й інші актори, що повернулися: Рут Шин, Джек Грінліс, Наташа О'Кіф і Кейтлін Іннес Едвардс, а серед новачків — Девід Уестхед, Крістіан Маккей, Емма Філдінг, Емма Філдінг. -Джойс.

Дата прем'єри серіалу «Страйк» 6 сезону за шостою книгою серії призначена на 16 грудня 2024 року.

Істончик: radiotimes .

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