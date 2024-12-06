Україна потрапить під зміни синоптичних процесів, тому погода стане теплішою.

6 грудня, в день Святого Миколая, погода В Україні буде хмарною та з опадами.

Як пише NV, за прогнозами синоптиків, на всій території України очікуються дощі та мокрий сніг, що принесе зміни в температурному режимі. Після холодної ночі на частині території країни денна температура підніметься до +8 градусів.

Згідно з прогнозом, у Західних областях очікується хмарне небо з невеликими дощами та мокрим снігом. Температура вночі становитиме 0-+2 градуси, а вдень температура збережеться.

У Північних областях також буде хмарно, можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Нічна температура становитиме 0-+2 градуси, вдень – також 0-+2 градуси.

У Центральній Україні погода буде подібною: хмарно, місцями дощ та мокрий сніг. Температурні показники залишатимуться в межах 0-+2 градусів уночі та вдень.

Погода на Півдні України буде дещо м'якшою: хмарно, місцями дощ, а температура коливатиметься між 0-+2 градусами вночі та +5+7 градусів вдень.

У Східних областях також прогнозуються хмари, дощ та мокрий сніг, з температурою 0-+2 градусів вночі та +3+5 градусів вдень.

В Криму погода буде хмарною, з дощем, а температура коливатиметься від 0 до +2 градусів вночі і до +6+8 градусів вдень.

Згідно з прогнозом синоптиків, у найближчі дні варто очікувати на потепління, проте варто бути готовими до мокрого снігу та дощів, які можуть трохи зіпсувати святкову атмосферу.

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