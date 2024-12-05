У четвер, 5 грудня, в Україні очікується м'яка погода з невеликими опадами в окремих областях.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своєму Telegram-каналі 4 грудня.

За її словами, упродовж дня опадів не буде, але вони можуть з’явитися лише ввечері на Лівобережжі. Крім того, варто очікувати туман. Температура вдень коливатися від -2 до +4 °C.

Погода в Києві 5 грудня

У Києві також не передбачається значних опадів, проте можливий туман. Вночі температура опуститься до -1…-3 °C, а вдень стовпчики термометрів залишаться біля нуля.

З 7 грудня, за словами Діденко, в Україні зміниться погода: збільшиться кількість опадів і підвищиться температура повітря.

Також Politeka писала про те, що метеорологи прогнозують, що зима не буде сильно морозною, хоча в окремі дні температура може опускатися до -10 градусів і нижче.

Синоптики прогнозують, що позитивною новиною є те, що після 21 грудня, дня зимового сонцестояння, світловий день почне поступово збільшуватися. 21 грудня Сонце перебуває найнижче над горизонтом, що робить цей день найкоротшим, а ніч — найдовшою.