У четвер, 5 грудня, в Україні очікується м'яка погода з невеликими опадами в окремих областях.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко на своєму Telegram-каналі 4 грудня.
За її словами, упродовж дня опадів не буде, але вони можуть з’явитися лише ввечері на Лівобережжі. Крім того, варто очікувати туман. Температура вдень коливатися від -2 до +4 °C.
Погода в Києві 5 грудня
У Києві також не передбачається значних опадів, проте можливий туман. Вночі температура опуститься до -1…-3 °C, а вдень стовпчики термометрів залишаться біля нуля.
З 7 грудня, за словами Діденко, в Україні зміниться погода: збільшиться кількість опадів і підвищиться температура повітря.
Також Politeka писала про те, що метеорологи прогнозують, що зима не буде сильно морозною, хоча в окремі дні температура може опускатися до -10 градусів і нижче.
Синоптики прогнозують, що позитивною новиною є те, що після 21 грудня, дня зимового сонцестояння, світловий день почне поступово збільшуватися. 21 грудня Сонце перебуває найнижче над горизонтом, що робить цей день найкоротшим, а ніч — найдовшою.
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