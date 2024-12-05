Ночью температура опустится до -1…-3 °C, а днем ​​столбики термометров останутся около нуля.

В четверг 5 декабря в Украине ожидается мягкая погода с небольшими осадками в отдельных областях.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко на своем Telegram-канале 4 декабря.

По ее словам, в течение дня осадков не будет, но они могут появиться вечером на Левобережье. Кроме того, следует ожидать туман. Температура колеблется от -2 до +4 °C.

Погода в Киеве 5 декабря

В Киеве также не ожидается значительных осадков, однако возможен туман. Ночью температура опустится до -1... -3 °C, а днем ​​столбики термометров останутся около нуля.

С 7 декабря, по словам Диденко, в Украине изменится погода: увеличится количество осадков и повысится температура воздуха.

Также Politeka писала о том, что метеорологи прогнозируют, что зима не будет сильно морозной, хотя в отдельные дни температура может опускаться до -10 градусов и ниже.

Синоптики прогнозируют, что положительной новостью является то, что после 21 декабря, дня зимнего солнцестояния, световой день станет постепенно увеличиваться. 21 декабря Солнце находится самое низкое над горизонтом, что делает этот день самым коротким, а ночь – самой длинной.

По словам руководителя отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, первые 10-15 дней декабря ожидается пониженная температура, на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений.

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