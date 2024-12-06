6 декабря, в день Святого Николая, погода В Украине будет облачно с осадками.

По прогнозам синоптиков, на всей территории Украины ожидаются дожди и мокрый снег, что принесет изменения в температурном режиме. После холодной ночи на части территории страны дневная температура поднимется до +8 градусов.

По прогнозу, в Западных областях ожидается облачное небо с небольшими дождями и мокрым снегом. Температура ночью составит 0-2 градуса, а днем ​​температура сохранится.

В Северных областях также будет облачно, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В Центральной Украине погода будет похожей: облачно, местами дождь и мокрый снег.

Погода на Юге Украины будет несколько мягче: облачно, местами дождь, а температура будет колебаться между 0-2 градусами ночью и +5 +7 градусов днем.

В Восточных областях также прогнозируются облака, дождь и мокрый снег, с температурой 0-2 градусов ночью и +3 +5 градусов днем.

В Крыму погода будет облачной с дождем, а температура будет колебаться от 0 до +2 градусов ночью и до +6+8 градусов днем.

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни стоит ожидать потепления, однако следует быть готовыми к мокрому снегу и дождям, которые могут немного испортить праздничную атмосферу.

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