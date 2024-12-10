Росіяни протягом минулої доби обстрілювали критичну інфраструктру та будинки, є загиблий та поранені.

У Херсонській області минулої доби, 9 грудня, через російську агресію одна людина загинула і семеро зазнали поранень.

За даними голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, під ворожий обстліл потрапили близько 30 населених пунктів, в тому числі Херсон.

Прокудін додав, що російські загарбники били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Йдеться про обстрілювал житлових кварталів населених пунктів області.

Через це були пошкоджені три багатоповерхівки, вісім приватних будинків та декілька автомобілів.

Також 9 грудня, російська армія обстрілювала з FPV-дронів Миколаївську область.

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