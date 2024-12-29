Новорічні свята не обходяться без ялинкових гірлянд, які створюють атмосферу свята, але разом з тим, вони можуть суттєво вплинути на ваші витрати на електроенергію.
У компанії YASNO підрахували, скільки електрики споживає популярна святкова атрибутика, залежно від типу лампочок.
LED-гірлянда
Якщо ви вирішили прикрасити ялинку LED-гірляндою, можна не хвилюватися про великі витрати на електрику. LED-гірлянда на 100 лампочок споживає від 0,003 до 0,007 кВт/год за 8 годин роботи на день протягом 30 днів. Вартість електроенергії в такому випадку збільшиться лише на 3,11 - 7,26 гривні за місяць.
Гірлянда з лампами розжарювання
Значно більше енергії споживає традиційна гірлянда з лампами розжарювання. Така прикраса на 100 лампочок може "намотати" від 0,02 до 0,05 кВт/год електроенергії за 8 годин роботи на день протягом місяця. Це обійдеться у 20,74–51,84 гривні, що в 7-8 разів дорожче, ніж у випадку з LED-гірляндою.
Якщо вам важливо зекономити на електроенергії в святковий період, найкращим вибором стане LED-гірлянда. Хоча вартість енергії для розжарювальних ламп може здатися незначною, при тривалому використанні це може відчутно збільшити рахунки за електрику.
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