Хоч вартість енергії для розжарювальних ламп може здатися незначною, при тривалому використанні це може відчутно збільшити рахунки за електрику.

Новорічні свята не обходяться без ялинкових гірлянд, які створюють атмосферу свята, але разом з тим, вони можуть суттєво вплинути на ваші витрати на електроенергію.

У компанії YASNO підрахували, скільки електрики споживає популярна святкова атрибутика, залежно від типу лампочок.

LED-гірлянда

Якщо ви вирішили прикрасити ялинку LED-гірляндою, можна не хвилюватися про великі витрати на електрику. LED-гірлянда на 100 лампочок споживає від 0,003 до 0,007 кВт/год за 8 годин роботи на день протягом 30 днів. Вартість електроенергії в такому випадку збільшиться лише на 3,11 - 7,26 гривні за місяць.

Гірлянда з лампами розжарювання

Значно більше енергії споживає традиційна гірлянда з лампами розжарювання. Така прикраса на 100 лампочок може "намотати" від 0,02 до 0,05 кВт/год електроенергії за 8 годин роботи на день протягом місяця. Це обійдеться у 20,74–51,84 гривні, що в 7-8 разів дорожче, ніж у випадку з LED-гірляндою.

Якщо вам важливо зекономити на електроенергії в святковий період, найкращим вибором стане LED-гірлянда. Хоча вартість енергії для розжарювальних ламп може здатися незначною, при тривалому використанні це може відчутно збільшити рахунки за електрику.

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