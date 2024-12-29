Якщо банкомат не видав вам готівку через відключення електроенергії, то перше, що потрібно зробити - це звернутися до фінансової установи, яка видала вашу картку.

Українці часто стикаються з ситуацією, коли під час зняття грошей з банкомату трапляється вимкнення електрики.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова, у таких випадках не варто панікувати, оскільки є чітка процедура для відшкодування коштів. Якщо банкомат не видав гроші через відключення електрики, перше, що потрібно зробити — це звернутися до фінансової установи, яка видала вашу картку.

Для цього слід виконати кілька простих кроків:

Перевірте статус операції. У мобільному додатку вашого банку (наприклад, "Мобільний Ощад" для клієнтів Ощадбанку) перевірте баланс рахунку і статус операції. Перейдіть до розділу «Історія» та переконайтеся, чи списано з вашого рахунку зазначену суму.

Заява-претензія. Якщо з рахунку були списані кошти, але гроші не отримано, необхідно звернутися до найближчого відділення банку, де було здійснено зняття готівки. В Ощадбанку потрібно подати заяву-претензію, вказавши номер банкомата, дату, час операції та суму. Також обов'язково вкажіть номер вашої картки, зокрема перші шість і останні чотири цифри.

Строки подачі заяви. Важливо знати, що претензію можна подати протягом 120 днів з моменту операції. Тому не варто затягувати з візитом до банку.

Після подачі заяви банк проведе розслідування. Якщо виявиться, що кошти справді не були видані, вони обов'язково будуть повернуті на ваш рахунок.

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