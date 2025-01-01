Уряд України ухвалив рішення про розширення експериментальної програми субсидій для внутрішньо переміщених осіб, яка запрацює з 1 січня 2025 року.

Нововведення дозволять більшій кількості переселенців отримувати субсидію на оренду житла.

Про це інформує 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він зазначив, що, програма стане доступною для переселенців з усіх регіонів України, а не тільки для тих, хто проживає в дев'яти областях, як це було раніше.

Основною зміною є зниження мінімального рівня витрат на оренду житла, при якому ВПО зможуть подати заявку на отримання субсидії. Тепер цей поріг становитиме 20% від сукупного доходу сім'ї, що на 10% менше порівняно з попередньою вимогою.

"Вимушені переселенці, які витрачають понад 20% своїх доходів на оренду житла, зможуть подати заявку на субсидію, і держава компенсує їм частину витрат", — пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім допомоги для переселенців, уряд запровадив додаткові стимули для власників житла, які укладатимуть офіційні договори оренди з ВПО. Власники таких квартир зможуть отримати компенсацію частини податкових зобов'язань, зокрема податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного податку. Розмір компенсації для власників визначатиметься на основі граничної вартості оренди, встановленої Пенсійним фондом України, однак не перевищуватиме фактичної вартості оренди.

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