Можливо, немає персонажа, який би так підкорив серця нації, як фільм із чарівною Бріджіт Джонс, яка стала однією з фігур поп-культури, що найбільш запам'ятовуються.
Фільм "Бриджит Джонс: Закохана в хлопця" показує, як наша героїня (колись найвідоміша одиначка в кіно) знову залишається одна після смерті чоловіка Марка Дарсі, балансуючи між кар'єрою та вихованням двох маленьких дітей.
Єдине, чим вона нехтує? Своїм особистим життям. Трейлер фільму "Бріджит Джонс: Закохана в хлопця" починається з того, що Бріджіт йде одна вулицею Лондона, перш ніж возз'єднується з баченням свого чоловіка біля вхідних дверей будинку друга.
«У житті є спогади, які ніколи нас не покинуть», — каже вона, перш ніж Дарсі зникає миттєво. "Але іноді ці спогади раптово стають усім, що в нас залишається".
Міранда знайомить Бріджіт з Tinder, щоб допомогти їй знайти чоловіка, але виявляється, що їй потрібно набагато менше втручання - невдовзі вона знаходить собі двох наречених.
Містер Воллакер, якого грає володар премії BAFTA Чиветель Еджіофор, — вчитель у дитячій школі Бріджіт, а Лео Вудалл із «Білого лотоса» та «Одного дня» грає роль красеня Рокстера, якому якраз 29 років.
Хоча, безумовно, є над чим посміятися (Клівер, наприклад, здається, знову у своїй дивовижно гладкій формі), трейлер фільму "Бриджит Джонс: Закохана в хлопця" також дратує багатьма зворушливішими моментами.
Прем'єра фільму "Бриджит Джонс: Закохана у хлопця" в українському прокаті запланована на 15 лютого 2025 року.
Джерело: tatler .
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