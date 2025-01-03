Четвертий фільм про Бріджіт Джонс гаряче очікується – і новий трейлер, який дає уявлення про те, чого слід очікувати, лише посилив хвилювання.

Можливо, немає персонажа, який би так підкорив серця нації, як фільм із чарівною Бріджіт Джонс, яка стала однією з фігур поп-культури, що найбільш запам'ятовуються.

Фільм "Бриджит Джонс: Закохана в хлопця" показує, як наша героїня (колись найвідоміша одиначка в кіно) знову залишається одна після смерті чоловіка Марка Дарсі, балансуючи між кар'єрою та вихованням двох маленьких дітей.

Єдине, чим вона нехтує? Своїм особистим життям. Трейлер фільму "Бріджит Джонс: Закохана в хлопця" починається з того, що Бріджіт йде одна вулицею Лондона, перш ніж возз'єднується з баченням свого чоловіка біля вхідних дверей будинку друга.

«У житті є спогади, які ніколи нас не покинуть», — каже вона, перш ніж Дарсі зникає миттєво. "Але іноді ці спогади раптово стають усім, що в нас залишається".

Міранда знайомить Бріджіт з Tinder, щоб допомогти їй знайти чоловіка, але виявляється, що їй потрібно набагато менше втручання - невдовзі вона знаходить собі двох наречених.

Містер Воллакер, якого грає володар премії BAFTA Чиветель Еджіофор, — вчитель у дитячій школі Бріджіт, а Лео Вудалл із «Білого лотоса» та «Одного дня» грає роль красеня Рокстера, якому якраз 29 років.

Хоча, безумовно, є над чим посміятися (Клівер, наприклад, здається, знову у своїй дивовижно гладкій формі), трейлер фільму "Бриджит Джонс: Закохана в хлопця" також дратує багатьма зворушливішими моментами.

Прем'єра фільму "Бриджит Джонс: Закохана у хлопця" в українському прокаті запланована на 15 лютого 2025 року.

Джерело: tatler .

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