Нежить – одне з найбільш поширених захворювань, особливо в сезон епідемій, але часто саме неправильне лікування призводить до ускладнень, таких як бронхіт чи отит.

Доктор Євген Комаровський розповів, як правильно лікувати насмарк, щоб не погіршити ситуацію.

У своєму Ютуб-відео педіатр розповідає, що коли з’являються перші ознаки нежитю, важливо вчасно відреагувати, щоб не допустити ускладнень. Головне правило лікування: не дати слизу засохнути. Лікар пояснює, що рідкий слиз легко висякати або проковтнути, а ось густий – ні. Тому перше, що потрібно робити, це не допустити пересихання слизових оболонок носа.

Для лікування нежитю важливо підтримувати правильну температуру повітря в кімнаті. Вона не повинна перевищувати 20°C, вологість також має бути достатньою. Щоб її підвищити, можна використовувати пульверизатор або просто мити підлогу частішею Тепле і сухе повітря лише погіршить стан, спричиняючи засихання слизу, наголошує Доктор Комаровський.

Зволожувати носові проходи допомагає регулярне застосування сольових розчинів. Можна купити готові засоби в аптеці або приготувати сольовий розчин вдома (чайна ложка солі на літр води). Капати розчин потрібно регулярно, особливо важливо це робити в перші дні захворювання, щоб уникнути ускладнень, таких як бронхіт чи отит.

Гуляти з дитиною можна, якщо на вулиці комфортна погода. Наприклад, волога осінь або температура близько +10°C – це ідеальний час для прогулянок. Перш ніж вийти на вулицю, промийте носик сольовим розчином і, якщо дитина маленька, використовуйте назальний аспіратор. На свіжому повітрі дитині буде значно легше дихати.

Щодо судинозвужувальних крапель, педіат радить використовувати їх з обережністю, адже вони можуть викликати залежність при частому застосуванні. Якщо нежить не заважає диханню, краще обійтися без ліків, але якщо перед вами довга ніч і ніс зовсім не дихає, такі краплі можуть стати в нагоді.

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