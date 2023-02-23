Март станет для них одним из лучших периодов, когда они смогут максимально проявиться и будут готовы к решительным действиям, передает портал Knowinsiders.
Лев
Благодаря упорному труду и усилиям, которые вы приложите, вы получите заслуженное вознаграждение в виде повышения зарплаты или карьерного роста.
Март принесет Львам много выгодных предложений, на которые стоит обратить внимание.
Также сть высокая вероятность того, что вы встретите человека, который сделает вас счастливым и наполненным. Если же этого не произойдет в марте – произойдет в ближайшие месяцы.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Сделайте запасы еды и воды, не выходите на улицу: появилось срочное предупреждение об опасности
Новое наступление обернулось катастрофой для россиян, враг разбит: "Хороший костер!"
"Чемодан и вокзал, как говорится": сеть разочаровала звезда "Дизель шоу", которая начала работать на россиян
Ужасный план: стало известно, какую судьбу Россия готовит для Беларуси
Рыбы
Март 2023 года станет для вас началом глубоких перемен. Вы почувствуете прилив энергии во всех аспектах жизни и легкость в выражении своей точки зрения.
Вам следует убрать все лишнее и отказаться от того, что не приносит пользы.
В этом месяце необходимо продемонстрировать этому миру всю свою решимость, силу и энергию.
Козерог
Для Козерогов этот месяц станет самым удачным месяцем в 2023 году.
Он позволит представителям этого знака ощутить мгновенное чувство легкости и свободы. По всей вероятности, к этому моменту рожденные под этим знаком люди испытывали некоторую тревожность и беспокойство.
В марте это бремя исчезнет из вашей жизни и вы почувствуете себя гораздо спокойнее.
Напомним, февраль циклон принесет в Украину снег и штормовой ветер: синоптики назвали даты.
Кроме того, сообщалось, что в Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление.
Также Politeka.net писала о зеркальной дате 23 февраля 2023 года: что категорически нельзя делать в этот день.