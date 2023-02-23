Деньги можно будет не возвращать в течение трех лет.

Так, в Украине возобновили программу поддержки малого бизнеса. Об этом сообщают в пресс-службе Минсоцполитики.

Безработным малообеспеченным выдадут 100,5 тыс. грн на собственное дело. Деньги можно будет не возвращать, если в течение трех лет открытый на полученные деньги малый бизнес заплатит налоги и взносы на сумму от 100,5 тыс. грн.

Государственная программа называется "Рука помощи", она действовала до полномасштабной войны, однако после ее приостановили. Чтобы принять участие в программе нужно разработать битнес-план, не иметь судимости и быть безработным.

Все заявки рассмотрит специальная комиссия.

После того, как деньги решат выделить, украинец должен будет в течение 30 дней зарегистрироваться в качестве физлица-предпринимателя. Полученные деньги можно будет потратить на оборудование для создание бизнеса.

Однако есть нюанс - если не заплатить налоги и взносы на 100,5 тыс. грн, деньги придется вернуть в бюджет.

Кредит предоставляют на три года и без процентов. По желанию деньги можно получать в течение всего периода, или же одной суммой по истечению трех лет.

Также есть важное условие для того, чтобы не отдавать кредит предпринимателю, в первый год работы трудоустроить как минимум двух малообеспеченных сотрудников.

Напомним, в Украине планируется провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.

Как сообщала Politeka, пенсионерам ощутимо "подтянут" выплаты: "даже тем, кому не планировали...".

Также Politeka писала, что украинцы предлагают списать долги по кредитам с защитников: "рискуют своими жизнями".