Украинцы могут заметить, что иногда в магазинах указывают разную стоимость товара на ценниках и на кассах.

Как сообщили в Госпотребслужбе, покупатель имеет право купить товар по более низкой цене в случае, если продавец указал два разных ценника на кассе и прилавке.

В ст. 15 закона "О защите прав потребителей" говорится о том, что каждый украинец имеет право получить информацию о товаре, что включает в себя и стоимость.

В законе также указаны и требования к ценнику:

необходимо указывать цену каждой единицы товара;

стоимость должна включать все налоги и дополнительные сборы.

"К сожалению, очень часто случается ситуация, когда потребитель видит одну цену на ценнику определенного товара и собственно рассчитывает оплатить именно такую цену, однако во время расчета на кассе оказывается, что цена на выбранный товар другой, как правило, больше", - говорят в ведомстве.

Согласно ст. 8 статьи 18 Закона Украины "О защита прав потребителей", если есть неточности, то спор решается в пользу покупателя.

Расчет должен происходить по той стоимости, которая выгоднее покупателю товара или продукта.

В том случае, если в магазине вам не хотят продавать товар по цене, которую вы увидели в ценнике - вы имеете право обратиться с жалобой в Госпотребслужбу. Для этого необходимо сохранить чек и сделать фото ценника.

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