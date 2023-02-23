Как сообщили в Госпотребслужбе, покупатель имеет право купить товар по более низкой цене в случае, если продавец указал два разных ценника на кассе и прилавке.
В ст. 15 закона "О защите прав потребителей" говорится о том, что каждый украинец имеет право получить информацию о товаре, что включает в себя и стоимость.
В законе также указаны и требования к ценнику:
- необходимо указывать цену каждой единицы товара;
- стоимость должна включать все налоги и дополнительные сборы.
"К сожалению, очень часто случается ситуация, когда потребитель видит одну цену на ценнику определенного товара и собственно рассчитывает оплатить именно такую цену, однако во время расчета на кассе оказывается, что цена на выбранный товар другой, как правило, больше", - говорят в ведомстве.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Сроки окончания войны и экстренное обращение к жителям Крыма: "Мы идем!"
Ситуация вокруг Молдовы быстро накаляется: что задумал Путин и могут ли ВСУ вмешаться
Выступал, зная, что мамы уже нет: трагедия всколыхнула семью украинского чемпиона
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Согласно ст. 8 статьи 18 Закона Украины "О защита прав потребителей", если есть неточности, то спор решается в пользу покупателя.
Расчет должен происходить по той стоимости, которая выгоднее покупателю товара или продукта.
В том случае, если в магазине вам не хотят продавать товар по цене, которую вы увидели в ценнике - вы имеете право обратиться с жалобой в Госпотребслужбу. Для этого необходимо сохранить чек и сделать фото ценника.
Напомним, в Украине планируется провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.
Как сообщала Politeka, пенсионерам ощутимо "подтянут" выплаты: "даже тем, кому не планировали...".
Также Politeka писала, что украинцы предлагают списать долги по кредитам с защитников: "рискуют своими жизнями".