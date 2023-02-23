В Черновцах волонтера осудили за продажу гуманитарной помощи во время военного положения.

Об этом стало известно из приговора Шевченковского райсуда по ч. 3 ст. 201-2 УК.

В сентябре 2022 года представители благотворительного фонда ввезли в Украину четыре машины: Renault Megane Scenic (2000), Mercedes-Benz ML 320 (1999), Jeep Grand Cherokee (1997), Mercedes-Benz ML 270 CDI (2001).

Затем их предоставили волонтеру для передачи для нужд ВСУ.

В сентябре 2022 года покупатель в ходе поиска транспортных средств повышенной проходимости для нужд военных на сайте по продаже автомобилей нашел объявление о продаже данных авто.

Отец обвиняемого сказал, что у его сына есть такие авто и предложил посмотреть на местной автомойке.

В дальнейшем авто в течение недели продали за сумму. Таким образом псевдоволонтер "заработал" около полумиллиона гривен.

В судебном заседании гражданин вину признал и подтвердил, что знал о происхождении автомобилей и их целевом назначении и законодательном запрете на продажу гуманитарной помощи, но распорядился ими с целью получения прибыли для себя.

Обвиняемого приговорили к 5 годам лишения свободы условно с увольнением с испытательным сроком 1 год.

Автомобили конфискуются в собственность и будут направлены военным ВСУ.

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