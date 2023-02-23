Автор петиции Стадник Богдана сообщает, что иногда даже приходится покупать экипировку за свой счет.
"Как депутату вручили повестку - то сделали медиа-скандал, а когда на передовую забирают больных и неподготовленных, "голых и босых" - об этом молчат!", - возмущается автор.
Инициатор обращения просит разобраться с несправедливостью.
"Прошу всех проголосовать за петицию и распространить ее! Начинать строить справедливую страну нужно с себя!", – резюмирует Стадник Богдана.
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Напомним, недавно на фронте погиб 33-летний житель Тернополя Богдан Покитко.
Мужчина получил повестку 18 января, 31-го принес присягу. 12 февраля его перевели на новое место прохождения службы, где он погиб в бою 16 февраля.
Его гибель вызвала общественный резонанс.
В Тернопольском ТЦК назначена служебная проверка, по результатам которой будут установлены лица, отвечавшие за подготовку и обучение личного состава. Там призвали общество дождаться завершения проверки.
Также сообщалось о мобилизация украинцев без подготовки: новый запрет хотят ввести после скандалов.
Кроме того, Politeka.net писала об общественном резонансе после силового вручения повестки в Одессе.