23 февраля верующих призывают произнести молитву с просьбой о помощи и опеке святой мученицы Валентины, об этом сообщает "Християнський вісник".

"О, многострадальная и премудрая мученица Христова Валентина! Ныне уважая святую память твою, к тебе мы, грешные и недостойные, усердно прибегаем и с умилением сердец наших молимся.

Ты более всех земных благ Господа нашего Иисуса Христа возлюбила и Поэтому через всю жизнь верно ушла, Божественной благодатью душу свою подпитывая.

Выпроси и нам у Христа Бога благодать и ею просвещения, в вере и благочестии, в подвигах же целомудрия и любви пребывать будем и Христу в ближних Его служить вдохновенно постараемся.

Моли Христа Спаса чтобы сподобил и нас в конце жизни нашей земной и в свете и покаянии жизнь нашу кончить, и так на земле прожив, вечную и блаженную жизнь на небесах сподобить и там с тобой и со всеми святыми вместе похвалить Троицу Единосущную и нераздельную, и прославим единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь».

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