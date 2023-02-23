Правоохранители уже провели 35 обысков по месту жительства и работы людей, привлеченных к схеме.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Так, отмечается, что разоблачено 15 участников организованной группы, в том числе работников пяти столичных медицинских учреждений и членов врачебных комиссий, организовавших схему.

Она заключалась в том, чтобы незаконно переправлять людей через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

«Участники организованной группы, в том числе работники пяти столичных медицинских учреждений и члены врачебных комиссий, разработали механизм фальсификации документов, удостоверяющих якобы наличие у мужчин призывного возраста тяжелых заболеваний. Фальшивые диагнозы давали основания признать их временно непригодными для военной службы, устраняя препятствия для пересечения государственной границы Украины», - рассказали в прокуратуре детали следствия.

К схеме были привлечены и те, кто подыскивал желающих избежать мобилизации, и те, кто непосредственно составлял пакет необходимых документов.

Это, как уточнили в Генпрокуратуре, были работники разных медицинских учреждений украинской столицы, члены медико-социальной экспертной комиссии и комиссии по проверке состояния военного учета.

Участники схемы обсуждали с заказчиками диагнозы и фиктивно оформляли их пребывание на стационарном лечении в медучреждениях.

Горе-врачи были разоблачены во время их подготовки пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получения от них денег.

Кстати, стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла 3 тыс. долларов США с человека.

«Одним из заказчиков, действовавших под контролем правоохранительных органов, на основании этих документов было осуществлено беспрепятственное пересечение государственной границы Украины», - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Во время обысков у подозреваемых были обнаружены деньги, черновые записи, переписка на мобильных телефонах, сведения о внесении в базу «eHealth» фиктивных диагнозов и т.д.

О подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины объявлено семи лицам. Следственные действия продолжаются.

Подчеркнем, что в условиях военного положения лица "ограниченно пригодные к военной службе" и "непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время" могут служить и призваны во время мобилизации, нести службу в тылу. Освобождаются от мобилизации только граждане, имеющие "белый" билет категории "Непригодный к военной службе с исключением из военного учета".

Особенности состояния здоровья лиц с ограниченной годностью учитываются при призыве на службу. Военно-врачебная комиссия отмечает, какие виды службы и работы соответственно возрасту, специальности, болезни противопоказаны призывнику.

Напомним, что в Украине хотят ввести новый запрет, который будет касаться мобилизованных.

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