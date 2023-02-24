Магнитные бури будут средней слабости, но метеозависимые их ощутят.

Эти колебания оказывают негативное влияние на работу систем связи и здоровья человека и других живых организмов, передают "Факты".

Врачи и эксперты сообщают, что даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье.

Больше всего ощутить влияние магнитных бурь могут метеозависимые люди, им нужно поберечь себя:

4 марта — солнечная вспышка средней интенсивности;

12 марта ожидается слабая волна магнитных бурь;

19 марта — магнитная буря средней мощности;

31 марта — ожидается еще одна буря средней мощности - следите за своим самочувствием.

Кроме того ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в марте 2023 года.

Март станет для них одним из лучших периодов, когда они смогут максимально проявиться и будут готовы к решительным действиям, передает портал Knowinsiders.

Лев

Благодаря упорному труду и усилиям, которые вы приложите, вы получите заслуженное вознаграждение в виде повышения зарплаты или карьерного роста.

Март принесет Львам много выгодных предложений, на которые стоит обратить внимание.

Рыбы

Март 2023 года станет для вас началом глубоких перемен. Вы почувствуете прилив энергии во всех аспектах жизни и легкость в выражении своей точки зрения.

Вам следует убрать все лишнее и отказаться от того, что не приносит пользы.

Козерог

Для Козерогов этот месяц станет самым удачным месяцем в 2023 году.

Он позволит представителям этого знака ощутить мгновенное чувство легкости и свободы. По всей вероятности, к этому моменту рожденные под этим знаком люди испытывали некоторую тревожность и беспокойство.

В марте это бремя исчезнет из вашей жизни и вы почувствуете себя гораздо спокойнее.

Напомним, февраль циклон принесет в Украину снег и штормовой ветер: синоптики назвали даты.

Кроме того, сообщалось, что в Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление.

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