С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину часть молочных предприятий просто уничтожена. Об этом сообщил член Аграрного Комитета Верховной Рады Дмитрий Соломчук.

«Основной причиной подорожания молочных продуктов в Украине является то, что эта отрасль была очень развита в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. С начала войны россияне расстреляли большую часть ферм и потому уменьшился объем производства. Стада наращиваются в безопасных местах, но на это нужно время», — сказал эксперт.

Отключение света из-за обстрелов также играет свою роль.

«Также, на удорожание цен оказывает большое влияние отсутствие электричества и использование генератора, которое является затратным. Потому может быть подорожание на 3-4%», — отметил Соломчук.

Ранее портал "На пенсии" сообщал, что представители «Ассоциации производителей молока» прогнозировали, что учитывая рост затрат на производство сырого молока, рост цен на сырое молоко в 2023 году увеличится на 25-30%.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

Также Politeka.net писала, что важнейший для украинцев продукт ощутимо подорожал, и это не предел: как изменились цены на хлеб.