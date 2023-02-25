В Нежине от матери забрали четырех детей — самой старшей девочке 13 лет, младшему мальчику семь.

Как сообщает Суспільне , решение о том, чтобы немедленно забрать детей (еще до решения суда, — ред.) приняли на заседании исполкома Нежинского городского совета 23 февраля.

Эту информацию подтвердила начальник Службы по делам детей исполнительного комитета Нежинского горсовета Наталья Рацин.

По ее словам, эта семья уже давно состоит на учете у социальных служб, ведь дети оказались в сложных жизненных обстоятельствах: мать о них не заботится, а о них заботится только бабушка.

“Года два назад мы уже обращались в суд по вопросу отнятия детей, однако суд нам отказал. Мать пообещала, что все будет хорошо. Однако, как видим, этого не произошло. И мы снова обратились в суд, теперь уже о лишении матери родительских прав. Планировали, что детей отберут после судебного решения, однако состояние детей заставило это сделать срочно”, - говорит Наталья Рацин.

Это произошло после очередного визита соцслужб, когда те увидели, что дети больны, да и бабушка нуждается в врачебной помощи, поэтому заботиться о внуках уже не может.

"Пока дети находятся в Нежинской центральной городской больнице, ведь у одного ребенка отит, у другого тоже что-то подобное. Им нужно лечение, потом сделают анализы и доставят в центр социально-психологической реабилитации в решение суда. Дальше будем уже смотреть", - добавила начальница Службы по делам детей.

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