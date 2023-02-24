Автор петиции на сайте президента сообщает, что инвалидам и инвалидам с детства, которые получают помощь от государства сейчас очень тяжело - не хватает даже на лекарства.

"Цены на лекарства выросли в 2,5 - 3 раза, а выплата та же. Из-за неполноценного лечения состояние здоровья ухудшается и это может привести к преждевременной смерти. Умоляю проголосуйте", - пишет инициатор обращения.

Ранее сообщалось, что украинцы предлагают освободить защитников и их семьи от уплаты долгов по кредитам.

На сайте президента появилась петиция , где предлагается освободить военнослужащих от кредитов.

"Прошу списать с Военнослужащих и их семей кредиты. В полном объеме. Прошу услышать и не игнорировать мою просьбу. Вы и так многим жертвуем на этой войне, а главное рискуем своими жизнями. Защищая нашу целостность", - пишет автор обращения.

Обращение было опубликовано 17 февраля 2023 года и по состоянию на 14:20 набрало 54 голоса.

Напомним, украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую.

Как сообщала Politeka, в Украине предлагают изменить текст гимна: "Досадно слушать такие слова".

Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию: "Это недопустимо".