Предложение появилось на сайте президента Украины.

Автор петиции опубликовала просьбу о создании нового праздника.

"Создать праздник Всеукраинский день украинского мужчины", - предложила автор петиции Ольга Серова.

Обращение к президенту было опубликовано 15 февраля и по состоянию на 13:00 24 февраля набрало 184 из 25 000 необходимых для того, чтобы его рассмотрел президент.

К слову, недавно в Украине предлагали предоставить мужчинам "особый праздник" 19 ноября.

Автор петиции на сайте президента Украины аргументирует предложение тем, что все должны быть равны друг другу.

"Я предлагаю предоставить дню 19-го ноября (т.е. "Дню мужчин") хотя бы информирование о нем и выходном дне. Если мы живем в современном обществе, то все должны быть равными между собой, не правда ли? Тогда почему женский день празднуется, а мужской даже и не упоминается?", - пишет автор.

Также он дополнил свое обращение тем, что в Украине есть День мужчин, но ему не уделяют должного внимания.

"Более старшие граждане Украины знают о 23 февраля. В Украине есть "День мужчин", но поздравляли ли вас с этим праздником хоть когда-нибудь? Меня – нет", - сообщил инициатор обращения.

Напомним, украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую.

Как сообщала Politeka, одну из строк украинского гимна предлагают изменить.

Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию: "Это недопустимо".