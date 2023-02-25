Обращении появилось на сайте президента Украины.
"Дело в том, что 8 марта это праздник не только в Украине, это международный праздник женщин. Женский праздник должен быть весной, потому что он также ассоциируется с весной, цветами, и хорошим настроением", - говорится в петиции.
За десять дней петиции набрала 930 голосов из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Украины.
"8 марта – это МЕЖДУНАРОДНЫЙ День Женщин, который празднуется по всему миру, в том числе и в Европейском Союзе! Абсолютно не имеет значения, что праздник был введен при СССР – он МЕЖДУНАРОДНЫЙ", - сообщается уже в другой петиции на сайте президента.
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Напомним, украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!".
Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта.
Вместо 8 марта, депутаты предлагают ввести выходной 25 февраля, в день рождения поэтессы Леси Украинки - День украинской женщины.
Также предлагается отменить 1 мая как День труда и 9 мая, когда отмечали День победы.
К государственным праздникам могут добавить Шевченков день 9 марта - в день рождения поэта Тараса Шевченко и День матери - во второе воскресенье мая.
Также Politeka писала, что судьям с пенсией более 150 тысяч грн хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.