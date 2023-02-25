Появилось очередная просьба оставить в Украине 8 марта как международный женский день.

Обращении появилось на сайте президента Украины.

"Дело в том, что 8 марта это праздник не только в Украине, это международный праздник женщин. Женский праздник должен быть весной, потому что он также ассоциируется с весной, цветами, и хорошим настроением", - говорится в петиции.

За десять дней петиции набрала 930 голосов из 25 000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Украины.

"8 марта – это МЕЖДУНАРОДНЫЙ День Женщин, который празднуется по всему миру, в том числе и в Европейском Союзе! Абсолютно не имеет значения, что праздник был введен при СССР – он МЕЖДУНАРОДНЫЙ", - сообщается уже в другой петиции на сайте президента.

Напомним, украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!".

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта.

Вместо 8 марта, депутаты предлагают ввести выходной 25 февраля, в день рождения поэтессы Леси Украинки - День украинской женщины.

Также предлагается отменить 1 мая как День труда и 9 мая, когда отмечали День победы.

К государственным праздникам могут добавить Шевченков день 9 марта - в день рождения поэта Тараса Шевченко и День матери - во второе воскресенье мая.

Также Politeka писала, что судьям с пенсией более 150 тысяч грн хотят урезать выплаты, но украинцам рано радоваться: детали законопроекта.