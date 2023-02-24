Об этом свидетельствуют данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет Радио Свобода.
Так, издание рассказывает историю оставшегося в Гостомеле 86-летнего Николая Трухана. Его семья, которая эвакуировалась, уговаривала его ехать, но мужчина не согласился: «Я никуда не еду, не хочу оставлять собаку и дом».
Через несколько дней Николай Трухан погиб, когда снаряд попал в его дом.
Также журналисты узнали историю 70-летней Нины, которая передвигается на инвалидной коляске и жила сама в Северодонецке Луганской области.
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Когда началось полномасштабное военное вторжение, Нину посещал знакомый – приносил еду и вещи первой необходимости. Затем мужчина исчез.
Десять дней Нина провела в квартире, где были выбиты окна, а температура опустилась до минус 15 градусов.
По словам женщины, она очень боялась отморозить ноги. Спасаясь от холода и возможной взрывной волны, она нашла на кухне уголок, считавший самым безопасным, принесла туда всю постель, подушки, и сидела там 10 дней.
«У меня не было ничего, кроме фонарика, и я с ним разговаривала. Накрывшись одеялом с головой, я зажигала фонарик под ним и просила его: «Не угасни! Только не угасни!», – рассказала женщина.
Напомним, Северодонецк россияне захватили 25 июня 2022 года.
"После деоккупации Северодонецка и Рубежного ужаснемся, потому что это хуже Припяти… Города очень разбиты", — отмечал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Напомним, оккупанты ударили по больнице и жилым домам.
Также сообщалось, что ветеран батальона "Айдар" рассказал, какие города находятся в опасности.
Кроме того, Politeka.net писала, что "волонтер" решил обогатиться за счет жены пропавшего без вести бойца.