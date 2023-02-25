Март начинается с растущей Луны и заканчивается также растущей.

В начале и в конце месяца можно и нужно начинать новые дела, передает "Униан".

Новолуние и полнолуние - это два периода в лунном календаре, когда не следует планировать серьезных дел.

Если хотите достичь в чем-то успеха - нужно начинать на растущую Луну, а если хотите избавиться - дождитесь убывающей.

Фазы Луны в марте 2023:

Луна растет - с 1 по 6 марта и с 22 по 31 марта.

Полная Луна - 7 марта в 14:43 по киевскому времени.

Луна убывает - с 8 по 20 марта.

Новолуние - 21 марта в 19:27 по киевскому времени.

Солнечного и лунного затмений в марте не будет.

Лунный календарь на март 2023 - это благоприятные и неблагоприятные дни

Удачные дни марта: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30 число.

Неблагоприятные дни марта: 23 число.

Все остальные дни будут нейтральные.

Для свадьбы и венчания в марте благоприятные дни: 1, 3, 5, 24, 26, 27, 30 и 31 число.

Отправляйтесь в путешествие: 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 31 марта.

Для операций: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта.

Для лечения зубов: 1-6, 24-31 марта.

Для стрижки и окрашивания волос: 2, 4, 6, 16, 25, 27, 31 марта.

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