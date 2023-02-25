Чистый понедельник в 2023 году выпадает на 27 февраля - это первый день поста, передает "Униан".
В церкви Чистый понедельник начинается с вечера воскресенья, 26 февраля. После вечерней службы проводят особый чин прощения: священник дает прихожанам напутственное слово перед Великим постом и просит у них прощения.
Далее все просят друг у друга прощения, таким образом в Великий пост входят с чистой душой.
В этот день нужно:
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- сделать генеральную уборку;
- принято купаться;
- усердно молиться, можно пойти в церковь.
- соблюдается очень строгий пост – желательно воздержаться от пищи, можно пить только воду и лишь только после заката позволяется съесть небольшое количество еды. Однако это правило не касается тех, кому можно не поститься.
Категорически запрещается в чистый понедельник:
- отказывать другим в помощи - нужно выслушать, защитить, накормить и помочь тем, что в ваших силах;
- нельзя веселиться;
- нельзя ругаться и сквернословить;
- нельзя есть пищу, оставшуюся после Масленицы - ее отдают птицам и животным.
Женщинам в Чистый понедельник запрещалось ходить в гости - потому что дома было очень много хлопот.
Напомним, УПЦ раскритиковала переход священника в ПЦУ: "Уклонился в раскол".
А еще Politeka сообщала, что экспертиза показала, что УПЦ и дальше подвластна Русской православной церкви.
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