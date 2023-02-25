Первый день Великого поста называют Чистым понедельником - эта дата разная для каждого года.

Чистый понедельник в 2023 году выпадает на 27 февраля - это первый день поста, передает "Униан".

В церкви Чистый понедельник начинается с вечера воскресенья, 26 февраля. После вечерней службы проводят особый чин прощения: священник дает прихожанам напутственное слово перед Великим постом и просит у них прощения.

Далее все просят друг у друга прощения, таким образом в Великий пост входят с чистой душой.

В этот день нужно:

сделать генеральную уборку;

принято купаться;

усердно молиться, можно пойти в церковь.

соблюдается очень строгий пост – желательно воздержаться от пищи, можно пить только воду и лишь только после заката позволяется съесть небольшое количество еды. Однако это правило не касается тех, кому можно не поститься.

Категорически запрещается в чистый понедельник:

отказывать другим в помощи - нужно выслушать, защитить, накормить и помочь тем, что в ваших силах;

нельзя веселиться;

нельзя ругаться и сквернословить;

нельзя есть пищу, оставшуюся после Масленицы - ее отдают птицам и животным.

Женщинам в Чистый понедельник запрещалось ходить в гости - потому что дома было очень много хлопот.

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