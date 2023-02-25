Для уменьшения загрязнения экологической системы украинцы просят ввести закон о запрете продаж и распространения пластиковых цветов в стране.
Соответствующую петицию опубликовала Климчук Татьяна Олеговна.
По ее словам, эта проблема на территории нашего государства не менее важна, чем запрет полиэтиленовых пакетов.
"Каждый год, перед Пасхой, украинцы покупают искусственные цветы на кладбища, которые, после потери своей эстетичности, выбрасывают и покупают новые.
К сожалению, такой вид пластиковой продукции не перерабатывается, а только загрязняет окружающую среду. Отмечу, что пластик разлагается от 100 до 500 лет.
Российская агрессия против Украины нанесла ущерб для экологии на 35,3 миллиарда долларов (данные по состоянию на 2 января 2023 г.). Несмотря на это, украинцы продолжают загрязнять окружающую среду - пластиковыми цветами в том же числе", - говорится в сообщении.
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Напомним, украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую.
Как сообщала Politeka, одну из строк украинского гимна предлагают изменить.
Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию: "Это недопустимо".