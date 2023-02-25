В официальном Telegram-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного рассказали историю разведчика 60-й ОМБр с позывным «Золотой».

Еще в начале полномасштабного вторжения россии, по его словам, было понятно, какие тяжелые испытания ждут Украину и украинский народ. Однако к страданиям мирного населения, особенно детей, он так и не смог привыкнуть.

"Невозможно спокойно воспринимать то, что маленький ребенок, первоклассник, уже понимает, что такое выходы, прилеты, куда надо бежать и где прятаться. Знает, как это недоедать, делить один хлеб и бутылку воды на 20 человек. Мой дед был ветераном Второй мировой войны. Что-то подобное он рассказывал о нацистах, от которых тогда освобождали Украину. Такие же зверства совершают теперь россияне", — рассказывает военный об увиденном в оккупированных селах.

За плечами «Золотого» длинный боевой путь. В составе 60-й ОМБр он оборонял и освобождал правобережье Херсона. Участвовал в ожесточенных боях на Бахмутском направлении, где нашим Силам обороны противостоят российские наемники из ЧВК «Вагнер». Вражеские штурмы на Бахмутском направлении проходят почти круглосуточно, тактика противника одинакова на всех участках – наступления малыми группами.

"Действуют они таким образом: сначала начинают работать минометные расчеты. Минометный огонь всегда предшествует штурму пехоты. Пока работают минометы, вагнеровцы ползут к нашим окопам, приближаются на такое расстояние, чтобы добросить гранату и заскочить в окоп. Дальше уже происходит ближний стрелковый бой. Враг работает малыми группами и штурмы ведет волнами практически круглосуточно. Одну волну уничтожаем, за ней сразу продвигается другая. Там просто горы их трупов лежат. Они идут, как работы. Одного убивают, другой через него переступает и двигается дальше», – объясняет «Золотой».

Напомним, новое решение Валерия Залужного вызвало скандал.

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