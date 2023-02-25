В битве за Киев 25 февраля 2022 года погиб пилот истребителя СУ-27 полковник Александр Оксанченко из Миргорода.

К годовщине того трагического дня дочь Анна рассказала об отце в интервью пресс-службе 831 бригады тактической авиации.

В мире Александра Оксанченко знают как участвовавшего пилота-аса, который побеждал в международных авиашоу. В 2018 году военный летчик ушел в отставку, но с началом русско-украинской войны вернулся в службу. На другой день полномасштабного вторжения россии он погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.

"Он одним из первых наших героев взял на себя удар. Он бы не бросил, не дал летать младшим своим ученикам. Он не смог бы, потому что это человек не той души, чтобы подставить, отсидеться. Он ушел на пенсию, был гражданским человеком, но, несмотря ни на что, 24 февраля по приказу вернулся в воинскую часть», – рассказывает дочь Анна.

Анна рассказывает, что отец был добрым, искренним и скромным человеком. Был воином, любящим мужем и опорой для жены и детей, успевал заниматься обычными делами, работать и помогать своим ученикам.

«После гибели папы я не видела столько мужских слез. Слез папиных друзей, которые не могли просто говорить и иногда со мной рядом стоять. Они отъезжали, просто садились в машину, закрывали дверцу и плакали», - говорит она.

Александр Оксанченко был первым военным летчиком, который смог овладеть всеми фигурами высшего пилотажа. У него была программа, которую передал своему ученику. Указом Президента Украины №78/2022 ему присвоили звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

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