В Ровенской области закупили печенье за ​​400 грн и 600 грн за килограмм для формирования подарочных наборов детям из Острожчины, родители которых мобилизованы в ВСУ.

Здолбуновская окружная прокуратура уже начала досудебное расследование по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

В свою очередь, в Острожском городском совете прокомментировали эту ситуацию.

"В общей сложности было куплено 950 подарков на сумму 247 тысяч гривен. Цена одного - 260 гривен, средний вес 1,1 килограмм. Старости, работники социальных служб Острожского городского совета были привлечены и раздавали подарки детям. Дети получили свои сладости. У нас есть в наличии все данные родителей, которые получили новогодние наборы, это очень просто проверить, копейки не были украдены или использованы неправильно.

На фото вы можете ознакомиться с содержимым и ассортиментом конфет, которые получили дети. Мы сравнили цену на эти конфеты в разных магазинах Острога и оценили приблизительную стоимость купленного нами набора, если бы мы заказали у другого предпринимателя (таблица со сравнениями). Как случилось, что печенье в наборе только один вид, а в документах записано другое? В этой ситуации виноваты две стороны: предприниматель, выписавший накладную указав, вместо конфет - печенье с его заоблачной ценой и работник не обратившего внимания городского совета не переспросил, а механически внес данные в систему", ", - отмечают в горсовете.

В Острожском городском совете начато служебное расследование и подчеркивают, что виновные обязательно понесут ответственность.

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