В Украине начался прием заявок на выплату 16 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе правительства Украины, 16 февраля 2023 года стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны.

Проект сейчас в тестовом режиме, но после того, как денежную выплату получат первые 10 тысяч человек, начнется проверка качества предоставленных услуг по международным стандартам и продолжится реализация проекта.

Финансовую помощь в размере 16 тысяч смогут получить ветераны с инвалидностью 1-й и 2-й группы, сведения о которых внесены в Единый реестр ветеранов войны.

Ветераны смогут получить эту сумму в течение 4 месяцев, таким образом каждый месяц будет выплачиваться по 4 тысячи гривен.

Чтобы получить помощь, необходимо подать заявление на странице сайта eveteran.gov.ua. Перед тем, как подавать заявку, убедитесь, что у вас есть электронная подпись.

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Также Politeka писала, что выплаты для внутренне перемещенным лицам предложили повысить, так как текущей помощи не хватает на жизнь.