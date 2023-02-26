В Украине правительство приняло решение о выплате пособий определенным категориям граждан, которые имеют особые заслуги перед страной и принимали непосредственное участие в защите Украины, а также членам семей погибших граждан с особыми заслугами перед Украиной. Такое решение приняли в суде.
Отдельная категория украинцев получит право на пособие в размере 6700 гривен.
Как сообщается, эти выплаты будут начисляться лицам с званием Героя Украины и орденом "Золотая Звезда", награжденным орденом Богдана Хмельницкого, орденом "За мужество" или орденом княгини Ольги, а также членам семей погибших граждан, имевших соответствующие награды.
В постановлении Кабмина отмечается, что деньги будут выплачиваться некоторым категориям граждан среди лиц, которые имеют особые заслуги перед страной и принимали непосредственное участие в защите Украины. Также на выплаты могут рассчитывать члены семей погибших граждан, у которых есть особые заслуги перед Украиной.
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Какие документы необходимы для начисления выплат:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы о наградах;
- документы, подтверждающие непосредственное участие личности в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, в Украине планируется провести проверку пенсионеров: кто может остаться без пожизненных выплат.
Как сообщала Politeka, возраст выхода мужчин на пенсию предлагают уменьшить до 55 лет: "ситуация ухудшается".
Также Politeka писала, что выплаты для внутренне перемещенным лицам предложили повысить, так как текущей помощи не хватает на жизнь.