В Украине правительство приняло решение о выплате пособий определенным категориям граждан, которые имеют особые заслуги перед страной и принимали непосредственное участие в защите Украины, а также членам семей погибших граждан с особыми заслугами перед Украиной. Такое решение приняли в суде.

Отдельная категория украинцев получит право на пособие в размере 6700 гривен.

Как сообщается, эти выплаты будут начисляться лицам с званием Героя Украины и орденом "Золотая Звезда", награжденным орденом Богдана Хмельницкого, орденом "За мужество" или орденом княгини Ольги, а также членам семей погибших граждан, имевших соответствующие награды.

В постановлении Кабмина отмечается, что деньги будут выплачиваться некоторым категориям граждан среди лиц, которые имеют особые заслуги перед страной и принимали непосредственное участие в защите Украины. Также на выплаты могут рассчитывать члены семей погибших граждан, у которых есть особые заслуги перед Украиной.

Какие документы необходимы для начисления выплат:

паспорт;

идентификационный код;

документы о наградах;

документы, подтверждающие непосредственное участие личности в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

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