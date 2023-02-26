На конкурсе по поеданию блинов в Омской области (РФ) умерла женщина.

Сообщается, что она подавилась, но продолжила есть, чтобы победить, передает российский телеграм-канал "База".

"Масленичная трагедия произошла в санатории «Коммунальник». Там в честь проводов зимы устроили конкурс, и во время состязания 38-летняя Татьяна подавилась одним из блинов. Впрочем, это женщину не остановило — она решила доесть всю тарелку, а затем вдруг посинела и начала задыхаться", - говорится в сообщении.

Окружающие попытались своими силами откачать Татьяну, но это не помогло. Вскоре на помощь подоспел дежурный врач санатория, который тоже уже не сумел ничего сделать.

На место подъехала и скорая, но медикам оставалось лишь констатировать смерть россиянки.

Напомним, скандал разгорелся из-за 90-летней преподавательницы в украинском ВУЗе: студенты отказываются посещать пары.

В частности, студенты не хотят ходить на лекции доктора наук, поскольку она преподает пары на русском. Свою позицию они изложили руководству факультета.

Декан факультета добавила, что в этом году у преподавательницы завершается контракт, продлевать его не будут. Поэтому просят студентов найти общий язык с ней. Если же этого сделать не удастся, будут искать другие пути решения вопроса.

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